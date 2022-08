Si è spenta la risata contagiosa di Scaccipensieri

Streapy il personaggio disegnato da Bozzetto e doppiato da Bonomi. rsi

La sua risata per anni ha introdotto momenti di gioia e divertimento per grandi e piccini con Scacciapensieri la trasmissione per i bambini della Radiotelevisione svizzera. Ora la risata di Carlo Bonomi si è spenta: il doppiatore italiano è infatti morto a Milano, città dove era nato nel 1937.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 agosto 2022 - 09:00

Bonomi non aveva regalato una voce solo a Stripy, mascotte della trasmissione di cartoni animati della RSI creata da Bruno Bozzetto, ma anche a "La Linea" e a Pingu, in entrambi i casi con dei linguaggi inventati.

Nella sua lunga carriera ha regalato una voce anche a moltissimi personaggi di Carosello e dal 1985 al 2008 sono stati suoi gli annunci della stazione di Milano centrale e di quella di Santa Maria Novella a Firenze.

