Sesso prima del matrimonio? In Indonesia si finirà in carcere

In Indonesia i rapporti sessuali tra coppie non sposate saranno puniti con un'incarcerazione che può durare fino a un anno. È quanto prevede una delle modifiche al codice penale approvate martedì dal Parlamento di Jakarta. Codice penale che risale al colonialismo e i cui emendamenti sono stati approvati ad ampia maggioranza nonostante le critiche. Tra i provvedimenti che entreranno in vigore tra 3 anni c'è il divieto di rapporti sessuali prematrimoniali. Secondo i critici questo, concretamente, significa che persino i conviventi o le coppie dello stesso sesso che non possono sposarsi rischieranno fino a un anno di carcere.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dicembre 2022 - 15:15

tvsvizzera.it/mrj

Rispondendo alle critiche il Governo ha fatto notare che la legge, che vale anche per i turisti, è comunque stata smussata, e che eventuali violazioni potranno essere denunciate solo da famigliari. La società civile del più popoloso paese islamico al mondo denuncia comunque un attacco ai diritti e alle libertà dei cittadini. Tra le nuove norme introdotte c’è infatti anche il divieto di insultare il presidente o scendere in piazza in manifestazioni non autorizzate.

