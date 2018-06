Gli oppositori, tra cui diversi docenti, insistevano sul fatto che due ore al mese non sono sufficienti per insegnare in maniera soddisfacente un tema così importante come la partecipazione politica. Inoltre la pedagogia moderna incita piuttosto a raggruppare delle materie invece di crearne delle nuove.

L'anno scolastico è ormai prossimo alla fine. Ancora pochi giorni e gli allievi delle scuole ticinesi andranno in vacanza. Fino a settembre non se ne parlerà più. Così per gli allievi. Diversa la storia degli insegnanti che dovranno preparare la nuova materia, la civica, che ha "rubato" qualche ora di insegnamento alla storia.

Tutto pronto in Ticino per l'introduzione dell'insegnamento della civica nelle scuole: presentato il manuale di riferimento

Insegnamento di civica nelle scuole ticinesi, ci siamo. È stato presentato il manuale di riferimento per le lezioni e dal prossimo anno scolastico la civica sarà insegnata come materia a sé stante, dando così seguito all'iniziativa popolare approvata lo scorso anno dal 63% dei ticinesi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tutti a lezione di civica 13 giugno 2018 - 08:40 Insegnamento di civica nelle scuole ticinesi, ci siamo. È stato presentato il manuale di riferimento per le lezioni e dal prossimo anno scolastico la civica sarà insegnata come materia a sé stante, dando così seguito all'iniziativa popolare approvata lo scorso anno dal 63% dei ticinesi. L'anno scolastico è ormai prossimo alla fine. Ancora pochi giorni e gli allievi delle scuole ticinesi andranno in vacanza. Fino a settembre non se ne parlerà più. Così per gli allievi. Diversa la storia degli insegnanti che dovranno preparare la nuova materia, la civica, che ha "rubato" qualche ora di insegnamento alla storia. Una storia nella storia Nel settembre del 2017 il popolo ticinese ha approvato una modifica della legge sulla scuola accettando un'iniziativa decisamente combattuta prima del voto e che alla luce del risultato (63,4% di sì) è quasi sembrata una necessità: l'introduzione del corso di civica che sarà obbligatorio alle scuole medie, con un voto specifico. Nelle scuole post-obbligatorie, la materia sarà invece inclusa nelle discipline già previste. Considerata la griglia oraria già intasata, la civica "ruberà" qualche ora all'insegnamento della storia (anche se fino ad ora la civica era parte integrante delle lezioni di storia). Obiettivo Le lezioni di civica dovranno permettere agli allievi di sviluppare le conoscenze delle istituzioni politiche, nonché dei diritti e dei doveri del cittadino. Tanta opposizione Gli oppositori, tra cui diversi docenti, insistevano sul fatto che due ore al mese non sono sufficienti per insegnare in maniera soddisfacente un tema così importante come la partecipazione politica. Inoltre la pedagogia moderna incita piuttosto a raggruppare delle materie invece di crearne delle nuove.