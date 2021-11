Sconfitta di Biden sull'obbligo vaccinale

Contenuto esterno

La giustizia statunitense ha sospeso l'obbligo vaccinale per i dipendenti delle grandi imprese, introdotto dal presidente Joe Biden. Si tratta di uno schiaffo per la Casa Bianca che aveva fissato tale norma a partire da inizio anno per le aziende con piu di 100 collaboratori.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2021 - 14:32

