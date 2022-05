Schroeder nella bufera lascia il CdA di Rosneft

Contenuto esterno

La guerra in Ucraina ha conseguenze anche per Gerhard Schröder, che lascia il consiglio d'amministrazione del colosso russo del petrolio Rosneft. L'ex cancelliere tedesco è infatti finito nel mirino delle polemiche per la sua vicinanza a Mosca e il suo ruolo nelle aziende russe, tra cui la presidenza della NordStream 2 di Zugo, controllata da Gazprom.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2022 - 13:26