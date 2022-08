Scholz testimonia davanti a una commissione d'inchiesta

Contenuto esterno

Il cancelliere germanico Olaf Scholz è stato interrogato ad Amburgo da una Commissione parlamentare in relazione a una vecchia truffa ai danni del fisco tedesco. Lui non c'entra e non è indagato, ma la sua credibilità vacilla.

19 agosto 2022

