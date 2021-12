Repressione contro gli uiguri, la testimonianza di una sopravvissuta

Nel mirino di Pechino vi sarebbero anche gli uiguri che vivono all'estero. Residente in Francia da anni, Gulbahar Haitiwaji è stata attirata con una scusa in Cina, dove è stata arrestata e internata in un campo. Grazie alla mobilitazione internazionale è poi stata liberata. Da questa drammatica esperienza ha tratto un libro, da poco tradotto in italiano. La Radiotelevisione svizzera l'ha incontrata.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 dicembre 2021 - 21:08

Contenuto esterno





