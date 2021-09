Record di omicidi negli Stati Uniti

Contenuto esterno

Dal 1960, da quando vi è un regolare rilevamento statistico, negli Stati Uniti non si era mai registrato un aumento degli omicidi tanto marcato: più 30 per cento nel 2020, secondo quanto rileva l'Fbi. Le cause, oltre alle restrizioni dovute alla pandemia, vengono ricercate nell'impennata delle vendite di armi e negli scontri razziali che hanno coinvolto anche le forze dell'ordine.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2021 - 13:32

