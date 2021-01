Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Le manifestazioni delle donne (nella foto lo sciopero del 14 giugno 2020) hanno sicuramente contribuito a dare un impulso importante all'introduzione delle "quote rosa" nei Cda e nelle direzioni delle grandi imprese Keystone / Ennio Leanza

Da quest'anno, i consigli d'amministrazione delle più grandi ditte svizzere dovranno progressivamente contare almeno il 30% di donne.

Tra le nuove disposizioni contemplate dalla revisione del diritto delle società anonime, entrata in vigore il primo gennaio 2021, vi è una norma che punta a migliorare la rappresentanza femminile in seno ai consigli d'amministrazione e alle direzioni delle società svizzere quotate in borsa.

La misura prevede che nei cda e nelle direzioni siedano rispettivamente almeno il 30 e il 20% di donne.

Il provvedimento non è però obbligatorio. Se i valori non sono rispettati, l'impresa deve, nel rapporto annuale sulle remunerazioni, indicare i motivi e illustrare le misure per migliorare la situazione. L'obbligo di presentare tale documento incomincia per i cda cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge e per la direzione dieci anni dopo. Ad essere interessate da queste disposizioni sono circa 200 società.

Se il buongiorno si vede dal mattino, le cose sembrano essere iniziate piuttosto bene, poiché tre donne sono state recentemente nominate amministratore delegato di tre importanti società: Michèle Rodoni, alla Mobiliare, Sabrina Soussan, di Dorma-Kaba e Laura Meyer, alla testa di Hotelplan.

Secondo alcuni esperti, l'obiettivo è raggiungibile, in particolare per i cda. "Le aziende si muovono. Innanzitutto, il 40-50% del personale è formato da donne e le imprese sono anche consapevoli che devono promuovere il loro sviluppo - spiega alla Radiotelevisione svizzera il reclutatore di manager Guido Schilling. Esistono piani validi per la diversità di genere, c'è una forte presenza di donne nei quadri intermedi e sono fiducioso che arriveranno ai vertici nei tempi a cui si mira con le nuove disposizioni".

La Svizzera parte però da lontano. Secondo uno studio pubblicato a inizio 2020 dalla società Heidrick & Struggles, su 16 paesi analizzati, la Svizzera arriva al penultimo posto per quanto concerne la rappresentanza femminile ai vertici della direzione delle più grandi aziende. La Confederazione fa meglio solo della Cina.





tvsvizzera.it/mar/ats con RSI (TG del 2.1.2021)