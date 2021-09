Quando il lago rimpiazza la piscina per i corsi di nuoto

Laghi e fiumi nascondo anche diverse insidie: oltre il 95% degli annegamenti in Svizzera avvengono nelle acque libere, e non in piscina. Imparare a conoscere il lago è quindi fondamentale. © Keystone/ Valentin Flauraud

A Hochdorf, nel Cantone Lucerna, i bambini seguono i corsi di nuoto non in una tradizionale piscina, bensì nel lago.

I piani di studio in vigore nella maggior parte dei Cantoni svizzeri prevedono che durante la loro scolarità tutti gli allievi sviluppino competenze di nuoto e che imparino come comportarsi correttamente in acqua. Non tutti i Comuni hanno però a disposizione infrastrutture sufficienti.

Inoltre, imparare a nuotare in piscina non significa per forza sapere come nuotare nel lago o nei fiumi. Da un lato vi è la temperatura dell'acqua, spesso più fredda, dall'altro la presenza di sassi, alghe o anche pesci.

Oltre il 95% degli annegamenti in Svizzera avvengono nelle acque libere, e non in piscina. Imparare a conoscere il lago è quindi fondamentale.

Da quattro anni, la Società svizzera di salvataggio sta portando avanti un progetto pilota a Hochdorf, nel Cantone Lucerna. Gli allievi delle scuole elementari seguono il corso di nuoto nel Lago di Baldegg.

Il progetto ha dato buoni risultati, tanto che ora il Comune ha deciso di rendere obbligatori questi corsi.

La Società svizzera di salvataggio auspica dal canto suo che l'esempio di Hochdorf faccia scuola e che altri Comuni svizzeri si lancino nell'avventura.

