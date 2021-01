Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Il Governo Conte riuscirà ad uscire indenne dal voto in Parlamento sul Recovery Plan, previsto questa settimana? Lapresse

I prossimi giorni saranno cruciali per l’esecutivo Conte. La crisi politico-istituzionale non accenna a rientrare. Ma in piena pandemia, l'Italia può permettersi una crisi di Governo?

Italia Viva, il piccolo partito di Matteo Renzi ha tirato troppo la corda lasciando poco spazio a soluzioni indolori. La forza politica che nella visione del suo fondatore avrebbe dovuto strappare l’elettorato di centro al PD, stando ai sondaggi che lo attestano al due percento, pare un progetto fallito sul nascere. Salvo che nell’attuale legislatura, con i suoi diciotto senatori, tiene in piedi il Governo e, a quanto pare, è insostituibile. Si prospetta una crisi al buio con il Paese stretto nella morsa della pandemia.

Seppur tacciato di spregiudicatezza, dato il momento di emergenza, c’è da riconoscere al senatore di Rignano che la crisi politica poggia su ragioni concrete. Il Paese - dopo una prima fase in cui il "modello italiano" ha vissuto l’illusione di trainare l’Europa nell’emergenza, avendo portato quasi a zero i contagi in estate con l’adozione di misure particolarmente stringenti e, nonostante ciò, avendo guadagnato un rimbalzo del prodotto interno lordo dopo la brusca frenata economica indotta dal lockdown primaverile – è stato sorpreso dalla seconda ondata del virus che l’ha travolto, mettendo in luce gravi fragilità nel sistema sanitario e riportando l’economia in recessione.

La situazione a oggi è drammatica e l’esecutivo non ha illustrato un piano per traghettare il Paese fuori dall’emergenza pandemica. Il tessuto produttivo è stremato dall’inattività e il governo ritarda nel presentare in Europa un piano di ripresa in cui convogliare l’utilizzo degli ingenti finanziamenti del Recovery fund.

Mentre le vaccinazioni procedono molto a rilento in tutta Europa, lo stato di emergenza si trascina ovunque con restrizioni sempre più severe, Confcommercio stima che la pandemia in Italia ha già fatto sparire 240'000 aziende e 200'000 autonomi (-11,3% del tessuto produttivo).

La concomitanza tra emergenza sanitaria e crisi politica ha portato l’Italia in un vicolo cieco.