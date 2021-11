Picco di contagi in Germania

Contenuto esterno

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 37'120 nuovi casi - nuovo picco negativo dall'inizio della pandemia dopo quello di ieri - e 154 decessi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 novembre 2021 - 21:27

A livelli record nel paese è anche il valore settimanale dell'incidenza dei contagi, con 169,9 pazienti su 100 mila abitanti.

"La quarta ondata ha molto accelerato e colpisce con grande irruenza. Davanti a noi abbiamo settimane difficili", ha avvertito il ministro della Salute tedesco Jens Spahn che pensa a nuove misure per il contenimento della pandemia, in particolare una campagna di vaccinazione con la terza dose in vista dell'inverno.

Intanto il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha minacciato di non curare più chi non accetterà la somministrazione del siero in caso di pressione sulle strutture sanitarie e da lunedì la Sassonia - dove potrebbe essere deciso un nuovo lockdown - diventerà il primo Land tedesco a limitare l'accesso a ristoranti, bar ed eventi culturali ai soli immunizzati, escludendo la possibilità del tampone.