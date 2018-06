Come funziona il sistema pensionistico in Svizzera?

Lavorare fino a 65 anni? Meglio smettere prima 04 giugno 2018 - 08:19 In Svizzera sei persone su dieci smettono di lavorare prima di aver raggiunto l'età ufficiale del pensionamento. Il 58% delle persone residenti in Svizzera lascia il mondo del lavoro prima di aver compiuto 65 anni (o 64 anni per le donne), l'età ufficiale per il pensionamento nella Confederazione. In media, questo gruppo va in pensione a 63 anni e mezzo. A rivelarlo è il domenicale NZZ am Sonntag, che si basa su uno studio della società di investimento e consulenza per casse pensione Swisscanto. Solo una minoranza – il 32% - è occupata professionalmente fino a 64 anni (se donna) o 65 anni. Un decimo della popolazione lavora dopo aver raggiunto questa età limite. + Per saperne di più sul sistema pensionistico svizzero clicca qui Questa propensione a lasciare prima del termine ufficiale il mondo del lavoro è un segnale di prosperità, sostiene René Raths, membro del consiglio d'amministrazione di Swisscanto. Vi è però anche un'altra ragione, afferma Matthias Kuert Killer, del sindacato Travail Suisse: "Constatiamo che vi è una proporzione notevole di lavoratori di 60 anni che è sfiancata". I risultati dello studio vanno controcorrente rispetto a quanto sta succedendo in ambito politico. La riforma delle pensioni presentata recentemente dal ministro Alain Berset vorrebbe infatti incitare le persone a lavorare oltre i 65 anni. L'analisi di Amalia Mirante, docente di economia politica all'Università della Svizzera italiana: