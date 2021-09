Panjshir in mani talebane

Contenuto esterno

Sono ripresi giovedì all'aeroporto di Kabul i voli charter verso l'estero. Oggi dall'aeroporto è decollato un velivolo – il primo da quando si sono ritirate le truppe USA – della Qatar Airways diretto a Doha.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 settembre 2021 - 21:46

tvsvizzera.it/mrj

Il governo talebano ha autorizzato il rientro in patria di circa 200 civili statunitensi e di altre nazionalità ancora bloccati in Afghanistan.

Talebani che negli scorsi giorni hanno riconquistato anche Panjshir, ultimo baluardo della resistenza e in cui ora le organizzazioni umanitarie denunciano un'emergenza sanitaria e sociale.

Una regione che non era mai caduta in mano talebana e per la cui storia si apre ora un nuovo capitolo."Siamo molto felici di poter entrare in questo luogo. Grazie a Dio il paese è appacificato. È una grande vittoria per noi, che abbiamo atteso per anni. È una grande vittoria e siamo felici. Rispettiamo moltissimo l’avversario e permetteremo a tutti coloro che lo vorranno di ritornare”, ha esultato il comandante talebano Mawlawi Mohammed Ibrahim.

