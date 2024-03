“Oppenheimer” fa il pieno di Oscar

Oppenheimer ha trionfato alla notte degli Oscar. Il film di Christopher Nolan, che vede protagonista Cillian Murphy e che è stato anche campione d'incassi, si è portato a casa sette statuette: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior montaggio, migliore colonna sonora e migliore fotografia. Se il lungometraggio (è il caso di dirlo: la pellicola dura tre ore) di Nolan ha fatto incetta di premi, c'è stato anche un grande sconfitto di questa 94esima edizione: "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese ha avuto 10 nomination, ma nessuna di loro si è trasformata in vittoria.