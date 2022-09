ONU: "La Russia ha commesso crimini di guerra"

Contenuto esterno

La Commissione d’inchiesta dell’ONU ha dichiarato venerdì mattina davanti al Consiglio dei diritti umani di Ginevra che la Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina. A questa conclusione è giunto in seguito a un'indagine svolta in 27 città di quattro diverse regioni ucraine, dove sono state ascoltate oltre 150 vittime. Da questi incontri sono emersi racconti di esecuzioni sommarie, utilizzo di esplosivi ad ampio raggio in centri urbani, deportazioni forzate, torture e abusi sessuali. Le indagini, inoltre, ha fatto sapere il presidente della Commissione d'inchiesta, il norvegese Erik Møse, non si fermeranno e si occuperanno anche di alcuni casi in cui, a commettere crimini di guerra, sono stati soldati dell’esercito di Kiev.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2022 - 20:45

tvsvizzera.it/mrj