Oltre 65 mila casi in un giorno, Merkel: "La situazione è drammatica"

Contenuto esterno

In Germania la situazione si sta facendo drammatica. Lo ha detto Angela Merkel, che nel pomeriggio incontrerà i governatori regionali per discutere di nuove misure sanitarie per contrastare la quarta ondata che sta investendo il Paese. Sono infatti oltre 65'000 i contagi giornalieri, con un'incidenza di 337 casi per 100 mila abitanti e ospedali di alcune regioni al collasso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 novembre 2021 - 13:08

Altri sviluppi Altri sviluppi La singolare svolta sul mercato del lavoro statunitense Questo contenuto è stato pubblicato il 18 nov 2021 Sempre più americani lasciano il loro impiego, stanchi di salari e orari troppo pesanti. Oltre 20 milioni negli ultimi 6 mesi.