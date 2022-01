Non si placano le polemiche su Boris Johnson

Contenuto esterno

Dopo l'ammissione e le scuse di due giorni fa in parlamento -in merito a una festa organizzata nel 2020 in pieno lockdown a Downing Street- sulla stampa britannica emergono nuove rivelazioni su altre due feste, svoltesi alla vigilia del funerale del principe Filippo, quando erano ancora in vigore le restrizioni antiCovid.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 gennaio 2022 - 21:27

