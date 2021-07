New York estende l'obbligo del vaccino

La città di New York, preoccupata per l’aumento dei contagi da Covid-19, ha esteso a tutti i suoi dipendenti l’obbligo di farsi vaccinare o di sottoporsi a un test ogni settimana. Queste regole valevano finora solo per il personale sanitario, ma il sindaco Bill de Blasio ha annunciato una stretta, il cui scopo è arginare la diffusione della variante delta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2021 - 09:04

tvsvizzera.it/mrj

340'000 persone saranno toccate dal provvedimento a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l’inizio delle scuole. Chi non sarà vaccinato, inoltre, sarà obbligato ad indossare la mascherina al lavoro. Chi si rifiuterà di ottemperare a questi obblighi non potrà recarsi al lavoro e non sarà pagato.

