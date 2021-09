Mottarone, Eitan resta per ora in Israele

Contenuto esterno

È stata trovata un'intesa provvisoria tra le famiglie in merito alla custodia del bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Eitan resterà in Israele almeno fino all'udienza dell'8 ottobre. Le zie materna e paterna lo potranno tenere tre giorni ciascuna a seguire. Il nonno materno, che lo ha sottratto alla zia e lo ha portato con un volo privato via Lugano a Tel Aviv, è indagato falla magistratura per sequestro di persona.

