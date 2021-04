Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

© Keystone / Georgios Kefalas

Viaggio nel mondo delle auto sportive che anche in Svizzera annoverano numerosi cultori e protagonisti. L'approfondimento del settimanale Falò.

Per alcuni il rombo di un motore è musica celestiale. Per non parlare dell’odore della benzina, del brivido della velocità, delle carrozzerie degne di una Formula Uno. Poco importa che sulle nostre strade si vada sempre più piano, l’automobile sportiva continua ad affascinare.

E allora è lecito chiedersi cosa c’è dietro la passione per le auto e come la si vive oggi, in un mondo sempre più sensibile all’ambiente? Insomma, perché questo mito resiste? Falò è andato a curiosare tra gli appassionati e ha scoperto che in Ticino, terra di piloti da Gran Premio, l’ardore per i motori è sempre vivo, si tramanda di generazione in generazione e attraversa tutte le classi sociali.

L'ultimo viaggio delle auto d'occasione

Gli svizzeri cambiano l’auto più spesso dei loro vicini europei. L’età media del parco automobilistico elvetico è di circa 8 anni. Risultato, lo stock delle occasioni aumenta ed è sempre più difficile smaltirlo. In un mercato così saturo, piazzare una vecchia auto è praticamente impossibile.

D’altra parte anche farla riparare per adeguarla ai nostri standard è difficile. E allora le auto che non vogliamo più prendono la via dell’Africa, dove vivono una seconda o anche una terza vita che si prolunga ben oltre le nostre più ottimistiche aspettative.