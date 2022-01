Mobilitazione no-vax in Canada, trasferito il premier Trudeau

Contenuto esterno

Da tre giorni i no vax canadesi hanno invaso le strade di Ottawa per manifestare contro l'obbligo del vaccino per il Covid. Alla protesta organizzata dai camionisti si sono aggiunti migliaia di simpatizzanti che si sono uniti al corteo che ha le strade pacificamente le strade della capitale. Si sono stati registrati alcuni casi isolati di violenza e vandalismo. Il premier Justin Trudeau e la sua famiglia sono stati trasferiti per motivi precauzionali in una località segreta.

31 gennaio 2022

