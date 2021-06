Un'operazione internazionale di polizia grazie ad un'app

Contenuto esterno

Più di 800 persone sono state arrestate in centinaia di operazioni di polizia condotte in tutto il mondo. Dall'Australia agli Stati Uniti passando per l'Europa. A rendere possibile la maxi operazione è stato il controllo di un'applicazione usata dai malviventi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 giugno 2021 - 14:15

