Maria Kolesnikova è in terapia intensiva

L'attivista bielorussa in carcere Maria Kolesnikova, è stata ricoverata in terapia intensiva. "Questo è estremamente preoccupante. È stata ricoverata in terapia intensiva per motivi sconosciuti. Al suo avvocato non è stato permesso vederla. Recentemente era stata trasferita in una cella di punizione. Abbiamo bisogno di informazioni sulle sue condizioni e dobbiamo assicurarci che abbia l'aiuto necessario", ha annunciato la leader dell'opposizione bielorussa in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, su Twitter.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2022 - 15:00

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Tra i leader delle proteste contro il regime di Aleksander Lukashenko nell'estate del 2020, la 40enne era stata arrestata nel settembre dello stesso anno dopo aver resistito a un tentativo di espulsione dal suo Paese. Nel settembre 2021 fu condannata a 11 anni di carcere con le accuse di "cospirazione per impadronirsi del potere", "incitamento ad azioni che minacciano la sicurezza nazionale" e "creazione di una formazione estremista".