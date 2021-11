Manifestazioni per il clima in centinaia di città

Contenuto esterno

Si sono radunate 100.000 persone a Glasgow per la colorata marcia di protesta a Glasgow contro l'inattivismo dei potenti sui cambiamenti climatici. Sotto la pioggia si è distinto il gruppo di Greta Thunberg, ma erano numerose le sigle ecologiste e politiche contro la CoP26. Secondo Sky la mobilitazione è quantificabile in milioni di attivisti, sommando tutte le presenze alle manifestazioni collaterali in numerose varie città del mondo. I media britannici citano solo tensioni circoscritte con la polizia, presente in forze a Glasgow, che ha effettuato alcuni fermi di ricercatori di Scientist Rebellion che si erano incatenati sul George V Bridge bloccando il ponte.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2021 - 21:22