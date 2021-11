Luce verde negli USA al vaccino per i bimbi

La Casa Bianca si rallegra per la decisione delle autorità sanitarie. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Le autorità sanitarie statunitensi hanno autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Il via libera è giunto dai Centers for Disease Control and Prevention, a poche ore dal parere positivo espresso dal comitato degli esperti. La campagna di vaccinazione per i bimbi partirà l'8 di novembre.

"Oggi abbiamo raggiunto un punto di svolta nella nostra battaglia contro il Covid-19: l'autorizzazione di un vaccino sicuro ed efficace per i bambini dai 5 agli 11 anni consentirà ai genitori di porre fine a mesi di ansiosa preoccupazione per i propri figli e ridurre la misura in cui i bambini diffondono il virus ad altri", ha indicato in una nota il presidente degli USA Joe Biden, per il quale quello odierno "è un importante passo avanti per la nostra nazione nella nostra lotta per sconfiggere il virus".

Un vaccino per i bambini entro questa fascia di età, ha concluso il presidente americano, "ci consentirà di sfruttare gli straordinari progressi che abbiamo fatto negli ultimi nove mesi".

Progressi evidenziati dai dati che Joe Biden enumera: "Già oltre il 78% degli americani di età pari o superiore a 12 anni ha ricevuto almeno un'iniezione, inclusi milioni di adolescenti, e i vaccini si sono dimostrati incredibilmente sicuri ed efficaci".