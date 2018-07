Nel 2014 è stata lanciata un'iniziativa popolare per innalzare il limite sulle autostrade a 140 km/h. L'iniziativa è però fallita poiché i promotori non sono riusciti a raccogliere le 100'000 firme necessarie per sottoporre il testo al voto del popolo.

In Svizzera il limite di 80 km/h sulle strade extraurbane è stato introdotto a titolo definitivo già nel 1990 . Dallo stesso anno sull'autostrada si può viaggiare al massimo a 120 km/h. In precedenza i limiti erano di 100 km/h sulle strade extraurbane e di 130 km/h sulle autostrade.

In certe regioni, le autorità locali stanno facendo resistenza, poiché non hanno installato i cartelli che segnalano il nuovo limite. In Corrèze, nel centro del paese, le autorità dipartimentali hanno optato per l'ironia, segnalando la fine delle zone a 90 km/h con dei pannelli sui cui si legge "Il nuovo mondo vi chiede di rallentare".

"L'obiettivo non è di fare girare le scatole a tutti, ma di fare in modo che vi siano meno morti e meno feriti gravi", ha sottolineato il primo ministro Edouard Philippe, ricordando che l'anno scorso nel paese gli incidenti stradali hanno fatto 3'684 morti e 76'840 feriti.

