Le guerre dimenticate del mondo

Nel mondo ci sono diverse guerre in corso in questo momento. Si tratta sia di conflitti veri e propri che di situazioni di grave instabilità, di cui spesso non si parla più. La maggior parte di questi sono in corso in Africa, ma anche in Asia e in Medio Oriente, dove la Croce Rossa deve anche fare i conti con una mancanza di fondi. Questi conflitti, però, sono lungi dall'essere terminati. Anche se in Siria, Yemen o Iraq, per esempio, il livello di violenza è calato, le difficoltà della popolazione restano enormi: le infrastrutture non ci sono o non funzionano, l'educazione latita, la povertà dilaga, e a tutto ciò si aggiunge la crisi climatica.

