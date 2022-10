La statua del benefattore schiavista non verrà eliminata: resta e raddoppia

La "storica" statua di De Pury e quella nuova, a testa in giù. © Keystone / Jean-christophe Bott

A Neuchâtel le autorità cittadine hanno deciso di affrontare in modo piuttosto originale le polemiche legate alla statua di De Pury.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2022 - 20:54

tvsvizzera.it/MaMi

David De Pury è stato un benefattore per la città di Neuchâtel. Ma non solo: nella sua vita imprenditoriale, il neocastellano è stato anche uno schiavista. Motivo per cui, il monumento a lui dedicato nell'omonima piazza della cittadina romanda era stato imbrattato. Dopo quest'episodio, all'apice delle proteste mondiali legate al movimento Black Lives Matter, molte persone e diverse petizioni hanno anche chiesto di abbattere il monumento.

Dopo una lunga riflessione, le autorità cittadine hanno deciso che David de Pury sarebbe rimasto in piedi, ma non più solo. Per non dimenticare la Storia, Neuchâtel ha infatti inaugurato una targa esplicativa e una replica del benefattore della città, questa volta rovesciato dal terremoto che la sua storia ha provocato.

La città di Neuchâtel proporrà inoltre un percorso didattico sulle tracce coloniali di alcuni edifici.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno