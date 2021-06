La Francia ritrova la normalità

Contenuto esterno

09 giugno 2021

tvsvizzera.it/MaMi

Da oggi anche in Francia è di nuovo possibile bere il caffè all'interno dei bar o andare in palestra o in piscina, abitudini a cui i francesi avevano rinunciato dalla fine dello scorso ottobre. Tre settimane dopo la riaperture delle terrazze, dei cinema e dei musei, le riaperture di oggi sono la seconda tappa della fine del lockdown. Per togliere il coprifuoco serale bisognerà attendere ancora il 30 giugno.

