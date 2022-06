La Fed alza nuovamente i tassi di interesse

Contenuto esterno

Per combattere l'inflazione da record - salita ai massimi livelli da 40 anni - la Banca centrale statunitense, la Federal Reserve, ha nuovamente alzato i tassi di interesse, dopo averlo già fatto a inizio maggio. Un mese fa il costo del denaro era cresciuto di mezzo punto percentuale in una forchetta tra lo 0.75 e l'1%. Adesso è salito ulteriormente a 1.5-1.75%. Ossia di 0,75 punti percentuali, non c'era un ritocco di queste dimensioni dal 1994.



Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2022 - 20:48