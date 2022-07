L'area mediterranea è in preda alle fiamme

Caldo, siccità e vento rendono il lavoro dei pompieri piu difficile Keystone

I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono confrontati, oltre che con il caldo, anche con i devastanti incendi che hanno già fatto le prime vittime.

In Spagna, per esempio, oltre 30 roghi vengono alimentati da forti venti e da temperature che da oltre 10 giorni superano i 40 gradi. In Galizia, in particolare, migliaia di ettari di vegetazione sono ormai in cenere e migliaia sono anche le persone sfollate.

La situazione non è migliore nemmeno in Portogallo: a Murça due ottantenni sono rimasti intrappolati dalle fiamme mentre stavano fuggendo in auto dall'incendio che sta devastando la zona dalla scorsa domenica.

In Francia, nel dipartimento della Gironda, 34'000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Le fiamme hanno distrutto ormai 19'000 ettari di foresta. Inoltre, un nuovo fronte si è aperto in Bretagna, non lontano dal Mont-Saint-Michel.

Anche i pompieri marocchini e greci stanno lottando contro diversi roghi.