Jean Tinguely, Friburgo celebra centenario nascita

Opere di Jean Tinguely (1925-1991). Keystone-SDA

L'artista friburghese Jean Tinguely (1925-1991) avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 22 maggio. Proprio Friburgo, ma anche Basilea, organizzano una serie di eventi per l'occasione.

Cento anni dopo la sua nascita Tinguely continua ad ispirare e creare dinamismo nella scena culturale friburghese, svizzera e internazionale, si legge in un comunicato odierno del canton FriburgoCollegamento esterno. Quest’ultimo, e la capitale cantonale, si uniscono per celebrare l’evento con una grande festa popolare domenica 15 giugno.

In programma c’è una grande sfilata che attraverserà la città, con la presenza di macchine giganti concepite per l’occasione dal Magnifique Théâtre. Maggiori dettagli verranno svelati prossimamente.

Anche lo sport sarà coinvolto nei festeggiamenti, con una tappa del Tour de Romandie dedicata all’artista. Si svolgerà il 30 aprile e collegherà Basilea – sede del Museo Tinguely – e Friburgo, con un passaggio vicino all’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle.

Non mancheranno poi esposizioni mirate ed eventi sparsi per la città di Friburgo, così come a Basilea e in diverse parti del mondo, fra i quali la mostra “Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten” al Grand Palais di Parigi dal 18 giugno al 4 gennaio.

Jean Tinguely è celebre per le sue sculture meccaniche animate, in equilibrio fra caos e poesia. Nato a Friburgo nel 1925, è cresciuto a Basilea prima di installarsi a Parigi. Nel 1956 ha incontrato Niki de Saint Phalle, con la quale ha collaborato e realizzato opere maggiori come la Fontana Stravinsky a Parigi. Negli anni 1970 l’artista si è trasferito nel canton Friburgo ed è morto nel 1991 in ospedale a Berna.