Cibo, bevande, medicinali, droghe e altre sostanze che vengono ingerite vengono eliminate col sudore e vengono depositate quando si tocca una superficie. Identificando le diverse molecole contenuto nelle impronte digitali è possibile ottenere molte informazioni sullo stato mentale di chi ha commesso un crimine, insieme ai comportamenti precedenti il reato. Una scoperta rivoluzionaria che ha permesso al team di ricerca di Sheffield di essere coinvolto in casi internazionali di stalking, aggressione e perfino di omicidio, nonché in un delitto irrisolto compiuto 37 anni fa.

Laureata in Chimica all’Università di Salerno, una volta arrivata nella cittadina britannica, dove insegna Spettrometria di massa forense e Bioanalitica, racconta di aver avuto “carta bianca”. E così ha deciso di mettere la tecnologia chiamata Maldi msiLink esterno (Matrix-Assisted Laser Desorption ionization Mass Spectrometry Imaging) al servizio delle scienze forensi. Utilizzando questa tecnica, ci racconta, l’impronta non è più solo l’elemento identificativo di un soggetto, ma diventa “un’enorme banca dati” di molecole, informazioni che diventano di grande supporto per gli investigatori.

Risolvere crimini di oggi e cold case studiando le impronte digitali. È questo l’obiettivo della ricercatrice Simona FranceseLink esterno . Il suo gruppo di lavoro opera alla Shellham UniversityLink esterno di Sheffield, in Inghilterra, ed è stato il primo al mondo a pubblicare in quest'ambito scientifico dimostrando risultati concreti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Criminalità, nuove informazioni dalle impronte digitali Chiara Bruschi, Rsionline 26 luglio 2019 - 09:56 Crimini e criminali individuati dalla ricercatrice Simona Francese e dal suo team all'Università di Sheffield partendo dalle molecole presenti nelle tracce digitali. Risolvere crimini di oggi e cold case studiando le impronte digitali. È questo l’obiettivo della ricercatrice Simona Francese. Il suo gruppo di lavoro opera alla Shellham Universitydi Sheffield, in Inghilterra, ed è stato il primo al mondo a pubblicare in quest'ambito scientifico dimostrando risultati concreti. Laureata in Chimica all’Università di Salerno, una volta arrivata nella cittadina britannica, dove insegna Spettrometria di massa forense e Bioanalitica, racconta di aver avuto “carta bianca”. E così ha deciso di mettere la tecnologia chiamata Maldi msi(Matrix-Assisted Laser Desorption ionization Mass Spectrometry Imaging) al servizio delle scienze forensi. Utilizzando questa tecnica, ci racconta, l’impronta non è più solo l’elemento identificativo di un soggetto, ma diventa “un’enorme banca dati” di molecole, informazioni che diventano di grande supporto per gli investigatori. Cibo, bevande, medicinali, droghe e altre sostanze che vengono ingerite vengono eliminate col sudore e vengono depositate quando si tocca una superficie. Identificando le diverse molecole contenuto nelle impronte digitali è possibile ottenere molte informazioni sullo stato mentale di chi ha commesso un crimine, insieme ai comportamenti precedenti il reato. Una scoperta rivoluzionaria che ha permesso al team di ricerca di Sheffield di essere coinvolto in casi internazionali di stalking, aggressione e perfino di omicidio, nonché in un delitto irrisolto compiuto 37 anni fa.