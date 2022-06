In Gran Bretagna scattano i rinvii verso il Ruanda

Dopo la sentenza della Corte d'appello, che ha respinto l'ultimo ricorso presentato da organizzazioni di tutela dei diritti umani, il Governo britannico ha dato il via al suo piano per trasferire in Ruanda parte dei migranti e delle migranti arrivate recentemente nel Paese. Il primo volo dovrebbe decollare nelle prossime ore. Per il momento non si sa quante persone saranno toccate dal provvedimento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2022 - 13:28

Contenuto esterno