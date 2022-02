In Canada le proteste anti-misure sanitarie non si placano

I manifestanti contrari alle restrizioni in vigore in Canada continuano a bloccare diversi assi nevralgici, tra cui l'Ambassador Bridge, che collega Windsor, nell'Ontario, alla città statunitense di Detroit. Un giudice ha ordinato venerdì la rimozione dei blocchi degli autotrasportatori, ma per ora la polizia non è intervenuta. Le proteste hanno intanto varcato l'oceano e sabato pomeriggio dei dimostranti hanno l'intenzione di bloccare il traffico a Parigi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2022 - 13:36

Contenuto esterno