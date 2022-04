In Brasile torna il Carnevale (in versione ridotta)

Si torna a far festa, ma non come prima Keystone / Sebastiao Moreira

È tornato il Carnevale in Brasile: sospeso nel 2021 e anche a febbraio di quest’anno, si è scelto questo fine settimana per organizzare le sfilate delle scuole di samba e diverse feste ad inviti. Nelle principali città, però, i sindaci hanno proibito gli assembramenti dei cortei gratuiti, quelli più frequentati e amati dalla gente. Una decisione che fa discutere e che non tutti hanno accettato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2022 - 21:00

tvsvizzera.it/mrj

“Non possiamo rinunciare, vogliamo festeggiare dopo aver visto tanto dolore a causa del coronavirus, festeggiare perché siamo vivi. La pandemia oggi è controllata, le persone sono vaccinate e molti eventi sono stati autorizzati, perché noi non dovremmo divertirci?”. Queste le parole, ai microfoni della RSI, di una manifestante del corteo “Blocco femminista”

Altri sviluppi Altri sviluppi Nuovi attacchi su Odessa e Mariupol Questo contenuto è stato pubblicato il 23 apr 2022 Gli attacchi russi in Ucraina si sarebbero concentrati oggi a Mariupol e Odessa

Contenuto esterno

A San Paolo il Comune, in evidente difficoltà, ha proposto una nuova data, un fine settimana a metà luglio, creando una situazione più unica che rara: tre carnevali in un solo anno.

Insomma, l’immagine che traspare oggi è quella di un evento discriminatorio, dove si fa distinzione tra ricchi e poveri o tra chi sceglie di pagare per un prodotto esclusivo e chi invece crede che la festa deve essere libera, irriverente e soprattutto gratuita.