Il piroscafo svizzero di Alice Rohrwacher entra nel Pantheon del cinema

Da oltre un secolo lo Schiller naviga placidamente sulle acque del Lago dei Quattro Cantoni. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

Il battello Schiller, che naviga sul Lago dei Quattro Cantoni, è stato premiato dall'Accademia europea del cinema, che lo ha iscritto nella lista dei tesori della cultura cinematografica europea. Nel 2022 il piroscafo era stato utilizzato per girare diverse scene del lungometraggio La Chimera della regista italiana Alice Rohrwacher.

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Da 118 anni lo Schiller solca le acque che lambiscono le rive di Lucerna e ora l’elegante piroscafo a pale può anche fregiarsi del titolo di “Tesoro della cultura cinematografica europea”, conferito dall’Accademia europea del cinema.

È la prima volta che un luogo o una struttura in Svizzera viene iscritto in questa lista. Lo Schiller si colloca nella stessa categoria della ruota panoramica del Prater di Vienna (nel film Il terzo uomo) o della Fontana di Trevi a Roma (La dolce vita). Secondo quanto spiega l’Accademia europea del cinema nel comunicato stampaCollegamento esterno, questo premio serve prima di tutto per preservare questi luoghi, paesaggi, edifici o strutture per le generazioni future.

Il film La Chimera di Alice Rohrwacher è stato presentato al pubblico per la prima volta al Festival di Cannes 2023. Il lungometraggio è ambientato negli anni Ottanta del secolo scorso e parla del traffico clandestino di reperti archeologici.