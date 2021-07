Il parlamento francese approva il pass sanitario

Contenuto esterno

Via libera in Francia al controverso disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari nel Paese. Il primo 'sì' è giunto nella notte tra sabato e domenica dalla Camera alta francese che ha approvato il testo del disegno di legge con 199 voti contro 123, apportando una serie di modifiche. Nel pomeriggio di ieri, i parlamentari hanno concordato un testo di compromesso in una commissione mista. Tuttavia, il testo dovrà ancora passare il filtro del Consiglio costituzionale prima di diventare legge.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2021 - 22:19