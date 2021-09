Il declino delle libertà delle donne afghane

Contenuto esterno

In Afghanistan il nuovo Governo dei talebani comincia a delineare le proprie posizioni. Sul fronte internazionale cerca il consenso della Cina, su quello interno conferma posizioni sempre più oscurantiste, che toccano in particolare la vita delle donne.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 settembre 2021 - 14:40

Nel nuovo emirato dei mullah, infatti, le afghane non potranno più praticare alcuno sport che "esponga i loro corpi" o le mostri ai media. In un'intervista a un'emittente australiana, il vicecapo della commissione culturale afferma che "le ragazze non hanno bisogno di fare sport perché sarebbero esposte e questo è contro l'Islam".

Decisioni che hanno portato le dirette interessate a protestare, ma anche questo non è ormai più consentito. Mercoledì sera è infatti stato annunciato il divieto di ogni tipo di manifestazione in tutto il Paese. affermando che ali proteste "disturbano la vita normale, molestano le persone" e creano problemi di sicurezza.

