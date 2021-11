Il certificato Covid potrebbe essere prolungato

Diciotto mesi invece dei dodici inizialmente previsti: questo il progetto di Alain Berset Keystone / Pierre Albouy

Nei prossimi mesi scadrà la validità di 12 mesi dei certificati Covid delle persone che per prime si sono fatte vaccinare. Il ministro della salute elvetico Alain Berset sta però valutando una sua estensione a 18 mesi.

Berna è libera di prolungare la validità dei certificati per il loro uso in Svizzera, ha indicato Berset in un’intervista pubblicata lunedì dai giornali svizzero-tedeschi di Tamedia. "Non è invece ancora chiaro, se gli altri Paesi accetterebbero una tale proroga", ha aggiunto.

Ogni Paese decide in maniera autonoma sulla durata della validità dei certificati, ma se la Svizzera ha la prova di un buon livello di protezione, Berna si impegnerà a livello internazionale per una durata di validità più lunga, ha precisato Berset.

Attualmente solo Israele esige una terza dose di vaccino per entrare nel Paese se la seconda vaccinazione o la guarigione risalgono a più di sei mesi.

Interrogato su un possibile allentamento delle misure di lotta contro la pandemia, il ministro ha risposto che ciò sarà possibile soltanto quando il numero dei contagi sarà nettamente disaggregato da quello dei ricoveri in ospedale. Per il momento, ha aggiunto, non è il caso. L'ultima volta che v'è stato un aumento dei casi, si è constatata pure una progressione del numero delle ospedalizzazioni e si tratta di una situazione problematica.

Berset ha poi assicurato che il Consiglio federale non manterrà il certificato Covid più a lungo del necessario. Per questo motivo, ha ricordato, è importante che un numero maggiore di persone si faccia vaccinare.