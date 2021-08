I talebani conquistano Kandahar

I talebani affermano di aver conquistato Kandahar, seconda città dell'Afghanistan e soprattutto punto strategico e simbolico del Paese. A dimostrarlo ci sarebbero alcuni video pubblicati online. Se confermata, questa conquista dimostrerebbe l'incapacità dell'esercito afghano a resistere alla loro avanzata.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2021 - 20:56

Contenuto esterno

Complessivamente, a livello nazionale, i terroristi controllano ormai circa la metà dei 407 distretti in cui è divisa l'amministrazione afghana, compresi i lucrativi valichi di frontiera con l'Iran e il Pakistan. A più di un anno dagli accordi di Doha, la pace nel Paese rimane lontana e migliaia di civili afgani stanno lasciando le città in fretta e furia per cercare di salvarsi la vita. Al vuoto creato dal ritiro delle truppe occidentali, annunciato da Biden a metà aprile e ormai in via di completamento, si stanno sostituendo i molteplici interessi delle potenze limitrofe: Turchia, Cina e Russia.



Contenuto esterno

