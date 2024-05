Gran Premio svizzero di musica alla violoncellista Sol Gabetta

Altri sviluppi La Cina fa ancora la voce grossa attorno a Taiwan Questo contenuto è stato pubblicato al A tre giorni dall'insediamento alla presidenza dell'isola di William Lai, ritenuto da Pechino un "pericoloso separatista", l'esercito cinese ha mobilitato aerei e navi da guerra per delle esercitazioni al largo di Taiwan. Di più La Cina fa ancora la voce grossa attorno a Taiwan

L'AFD espulsa dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo
L'Alternative für Deutschland è stato espulso dal gruppo che riunisce, tra gli altri, la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il partito di estrema destra tedesco è finito sotto i riflettori per una serie di scandali.

Il direttore dell'AIEA Rafael Grossi in visita in Svizzera
Il ministro dell'economia Guy Parmelin ha incontrato giovedì il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi. Al centro dei colloqui la situazione delle centrali nucleari nel mondo e in Europa in particolare.

Due sorelle condannate per essersi unite allo Stato islamico
Il Tribunale penale federale (TPF) ha condannato giovedì due sorelle domiciliate nel Canton Vaud a pene detentive con la condizionale per essersi recate, con il figlio minorenne di una delle due, in Siria nel 2015 per unirsi all'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Isis).

Cambia partito poco dopo essere stata eletta, il Tribunale federale vuole chiarezza
La più alta istanza giudiziaria svizzera ha accolto un ricorso presentato contro l'elezione nel Parlamento cantonale di Zurigo di una esponente del Partito verde liberale, passata a quello liberale radicale meno di due settimane dopo il voto.

Manifestazioni in Israele dopo il video delle soldatesse rapite
In Israele il gabinetto di guerra ha dato il via libera alla ripresa dei negoziati per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas e un cessate il fuoco a Gaza.

Lo stress è il principale fattore di rischio sul lavoro in Svizzera
L'indagine nazionale sulla salute rivela quali sono i pericoli più frequenti che lavoratori e lavoratrici incontrano quotidianamente. Nel complesso, ristorazione, edilizia e sanità sono i settori più vulnerabili.

"Aumento del 6% dei premi dell'assicurazione malattia nel 2025"
Il portale di comparazione online Comparis ha previsto un aumento medio del 6% dei premi dell'assicurazione sanitaria di base per il 2025. In certe regioni l'incremento potrebbe superare il 10%.

Regno Unito al voto il prossimo 4 luglio
La convocazione è anticipata così di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura.