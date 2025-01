Gli Eventi letterari Monte Verità premiano Adelphi

Di più Eurovision, passaggio di testimone e sorteggio per le semifinali a Basilea

Questo contenuto è stato pubblicato al La città di Malmö (Svezia) ha passato oggi il testimone a Basilea per organizzare il 69esimo Eurovision Song Contest (ESC) il 13, 15 e 17 maggio. In questa occasione, è stata sorteggiata l'attribuzione dei Paesi alle semifinali.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Fondazione Barry di Martigny (VS) spegne oggi 20 candeline. Da due decenni si occupa di allevare cani di San Bernardo, specie che è originaria del Vallese.

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il "no" popolare all'ampliamento delle autostrade e i maggiori costi per l'infrastruttura ferroviaria, la Confederazione ha incaricato il Politecnico federale di Zurigo di fissare quali progetti andrebbero realizzati prioritariamente.

Questo contenuto è stato pubblicato al I siti di vendita in rete cinesi sono sempre più popolari in Svizzera: l'anno scorso una persona su due vi ha effettuato almeno un acquisto. Vi sono però chiare differenze tra le regioni linguistiche, col Ticino che primeggia.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per il presidente della direzione della Banca nazionale svizzera (BNS), Martin Schlegel, le criptovalute presentano grosse variazioni di valore, ciò che le rende poco propizie per essere utilizzate come valute di riserva.

