Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Silvia Ricci Lempen nel suo studio a Losanna. Keystone / Laurent Gillieron

Tra i sette autori cui è stato conferito il Premio svizzero di letteratura 2021 figura una narratrice e saggista perfettamente bilingue. Nata a Roma nel 1951, residente a Losanna dal 1975, Silvia Ricci Lempen ha scritto il suo recente romanzo 'I sogni di Anna' in due versioni originali, in italiano e in francese. La Radiotelevisione svizzera RSI l'ha incontrata per noi.

I Premi sono conferiti ogni anno dall'Ufficio federale della cultura (UFC) a un numero variabile di autori (da cinque a sette, più il Gran Premio). L'occasione è quella delle Giornate letterarie di Soletta, il più importante incontro nazionale fra autori e lettori, che giovedì è giunto alla sua 43esima edizione e per la seconda volta si tiene online: il cuore della manifestazione, anziché una sala gremita di pubblico, è uno studio televisivo per le dirette streaming da cui vanno in onda letture e dibattiti.

"Quest'anno ci siamo reinventati con un festival ibrido", precisa il direttore Dani Landolf, le cui Giornate includono -oltre agli streaming video e ai podcast- alcune attività in presenza e delle installazioni d'arte contemporanea. Ma per il pubblico le Giornate non sono ancora tornate ad essere una vera occasione di incontro. Lo sono invece per gli scrittori: la maggior parte degli autori partecipanti è sul posto.

Vita Activa

Il podcast Link esterno dei Premi svizzeri di letteratura 2021

Vincitore del Gran Premio svizzero di letteratura 2021 è l'illustratore franco-svizzero Frédéric Pajak. Tra i sette altri premiati Link esternofigura Silvia Ricci Lempen.

Studi in filosofia alle università di Roma e Ginevra, dopo il dottorato Silvia Ricci Lempen ha lavorato a lungo come giornalista, caporedattrice di Femmes Suisses e collaboratrice di Le Temps e La Gazette de Lausanne. Attualmente si dedica alla scrittura di libri e si impegna per la causa femminile. [fonte: Ufficio federale della cultura] Fine della finestrella

Un secolo, cinque donne

Autrice di un saggio sulle questioni di genere e di diversi libri premiati, Ricci Lempen è una giornalista e docente universitaria. Nella sua carriera trentennale di scrittrice ha firmato una mezza dozzina di romanzi, tra i quali 'I sogni di Anna', che seguendo le storie di cinque donne tra Svizzera, Francia, Italia e Scozia attraversa (a ritroso) un secolo, dal futuro al primo Novecento.

Il libro -nel quale i punti di vista delle cinque protagoniste si alternano, conciliando sogno e realismo, alle riflessioni sulla condizione femminile- è stato scritto sia in italiano, sia in francese. Cosa significa? Risponde la stessa autrice.

L'intervista ritratto a Silvia Ricci Lempen.

Il sito web Link esterno [in francese e italiano] di Silvia Ricci Lempen

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 13.05.2021)