Quest'anno, le due trentenni presentano da indipendenti le loro creazioni: tappeti. È un investimento, di tempo ed economico, che vale la pena, come spiegano in quest'intervista del TGLink esterno della Radiotelevisione svizzera.

Nadja Staubli e Stéphanie Aebischer hanno già partecipato a un'edizione del Salone, o per meglio dire a uno dei tantissimi eventiLink esterno che si tengono in città mentre a Rho è in corso la fieraLink esterno in senso stretto: l'esposizione di Swiss DesignLink esterno a Palazzo Litta, nel 2018.

Si è aperta martedì a Milano la 58esima edizione del Salone del mobile. Come ogni anno, l'evento internazionale più importante del settore del design riunisce migliaia di addetti ai lavori ed è un'occasione per progettisti e artisti emergenti di farsi conoscere. Incontriamo due giovani designer svizzere.

Intanto, Pro Helvetia dà ad altri giovani progettisti svizzeri la stessa possibilità offerta a Nadja e Stéphanie lo scorso anno. "Dietro le quinte noi svolgiamo anche un'attività di match-making", spiega il responsabile cultura ed economia Sylvain Gardel, "ossia introdurre i nostri artisti a partner dell'industria svizzera e internazionale presenti qui al Salone, per eventuali collaborazioni professionali."