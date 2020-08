Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Cinquant'anni fa prendeva il via il primo campionato nazionale di calcio femminile in Svizzera. Per la ricorrenza, lo FCZ Museum (museo del FC Zurigo) rende omaggio alle calciatrici che oggi, come mezzo secolo fa, per praticare il loro sport compiono grossi sacrifici: anche nella massima lega, sono ancora costrette a mantenersi con un secondo lavoro.

La Women's Super League può contare oggi su sponsor e una discreta copertura mediatica. Ma quel campionato del 1970 non ebbe grande eco -cronisti e funzionari erano solo uomini- sebbene fossero passati trent'anni dalle prime partite in gonnella (letteralmente, come si può vedere dalle immagini in mostra).

La prima vera squadra, a Zurigo, risale all'anno della contestazione, 1968. È un caso. "Noi volevamo giocare a calcio, non ci rendevamo nemmeno conto di essere pioniere dello sport femminile", rievoca Trudy Streit-Moser, che ne faceva parte. Non solo. La maggior parte delle squadre femminili, spiega il co-curatore del museo Michael Juncker, "sono nate in regioni periferiche e conservatrici".

Da allora sono cambiate tante cose. "Una cosa che è cambiata in meglio sono i commenti poco corretti degli uomini", osserva l'ex responsabile della redazione sportiva della Radio svizzero-tedesca SRF Susy Schär. Tuttavia, oggi come allora, non ci sono professioniste che possano vivere della loro passione.





