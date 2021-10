Facebook, Zuckerberg sulla graticola

Contenuto esterno

La denuncia di un ex dipendente e alcuni documenti riservati stanno creando più di un problema a Facebook, impresa accusata di aver tollerato la diffusione di false notizie e interventi violenti per motivi politici ed economici. In particolare, secondo quanto sta emergendo in questi giorni, dallo scandalo Facebook Papers, Zuckerberg si sarebbe piegato alle pressioni di governi e potenti al solo scopo di continuare a incrementare i propri bilanci. E, contravvenendo alle regole, sarebbero stati tollerati discorsi d'odio e disinformazione in occasione di appuntamenti cruciali, come le presidenziali americane e l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2021 - 20:55

