Eunice provoca la morte di 13 persone

Contenuto esterno

La tempesta Eunice ha causato la morte di almeno 13 persone in Gran Bretagna. I venti da record hanno sfiorato i 200 km all’ora in alcune zone. I danni sono ingenti, in particolare al nord dell’isola.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2022 - 21:25

tvsvizzera.it/mrj

In alcune zone, come a Londra, è scattata l’allerta rossa. Diversi video circolati in rete mostrano persone che faticano a tenersi in piedi a causa della potenza del vento.

Ora Eunice si è spostata sul Continente: dalla Germania ai Paesi Bassi, dove ha già causato disagi e provocato danni e dovrebbe toccare anche la Svizzera. Un'allerta di grado 3 su 5 per l'Altipiano è stata emanata da domenica sera fino a lunedì mattina. Non avrà però la stessa potenza distruttiva, assicurano gli esperti.





Altri sviluppi Altri sviluppi Il conflitto in Ucraina è sempre più vicino Questo contenuto è stato pubblicato il 19 feb 2022 La crisi fra Russia e Ucraina sta raggiungendo i massimi livelli, soprattutto nella regione separatista del Donbass, la zona filorussa del Paese.