Esplosione in una moschea afghana, almeno 80 morti a Kunduz

Un attentato dell'Isis ha fatto strage tra i fedeli di una moschea sciita di Kunduz, nel nordest dell'Afghanistan. Un kamikaze imbottito di esplosivo - due secondo altre fonti - si è fatto esplodere all'interno della moschea Said Abad, durante l'affollata preghiera del venerdì. Il bilancio provvisorio è di almeno 80 morti e oltre 100 feriti, molti dei quali "in gravi condizioni". All'interno della struttura, situata in un quartiere della comunità sciita degli Hazara, al momento dell'esplosione si trovavano, secondo media locali, almeno 300 fedeli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 ottobre 2021 - 21:37